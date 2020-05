"ZiB"-Moderator Eugen Freund wird gegen seinen Willen in Pension geschickt

Eugen Freund ist ein vornehmer Herr, so kennt man ihn vom Fernsehschirm, wo er derzeit gemeinsam mit Nadja Bernhard die "Zeit im Bild" auf ORF2 präsentiert. Wie der ORF mit ihm umsprang, findet er selbst wohl weniger galant, wie aus einem Interview mit TV-Media hervorgeht. Darin erzählt Freund, dass er vom Unternehmen ohne vorheriges Gespräch brieflich in Pension geschickt wurde. Am kommenden Sonntag, den 10. November, wird der 62-Jährige das letzte Mal in der "ZiB" zu sehen sein.