Zeitung "Heute": Mysteriös, gratis und teuer

Skrabal äußert Zweifel an der Gründungsgeschichte, die Dichand erzählt. Demnach habe die Zeitung drei Millionen Euro bei der Bank Austria bekommen. Skrabal: "Das kann sein? Nur drei Millionen Euro für eine Gratiszeitung dieser Größe?"

Die Erhebung sämtlicher Anzeigen der Jahre 2004 bis 2014 in Heute habe jedenfalls gezeigt, dass die bis Ende 2010 von der SPÖ allein regierte Stadt Wien gemeinsam mit ihren Unternehmen größter Anzeigenkunde des Blattes sei. Demnach seien – ohne mögliche Rabatte – Anzeigen im Wert von rund 41,5 Millionen Euro in Heute geschaltet worden. Und insgesamt inserierten öffentliche Stellen bzw. Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren sogar rund 84 Millionen Euro in der Gratiszeitung, so Dossier. Fünf Millionen seien aus Ressorts und Firmen gekommen, für die Faymann letztverantwortlich gewesen sei. In Teil zwei der Recherchen beschäftigt sie die Frage, ob fleißige Inserenten in der Politikberichterstattung besser wegkämen. Offenbar: Ja.