Xing fokussiert Geschäftstätigkeit

deXing fokussiert seine Geschäftstätigkeit auf die Märkte Deutschland, Österreich und die Schweiz. In dieser Region liegt das für das Business-to-Business-Netzwerk beste Wachstumspotenzial. Stefan Groß-Selbeck, CEO der Xing AG peilt an "die Anzahl unserer Mitglieder im deutschsprachigen Raum in den kommenden Jahren zu verdoppeln". Bis Ende 2011 stammten 5,3 Mitgliedschaften aus der Region, bei einer Marktdurchdringung von "rund fünf Prozent im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung".