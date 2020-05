"Wir Staatskünstler": Replik auf die Republik 2012

Maurer

Robert

und ich sind 2005 für „Dorfers Donnerstalk“ in Uniform losgezogen und haben Zusagen für vollkommen blödsinnige Fantasie-Gegengeschäfte eingeholt. Damals hat uns der Hausverstand gesagt: So ähnlich wird es wohl im Großen auch laufen ...

Palfrader: ... und jetzt stellt sich heraus, es war nicht ähnlich, es war genauso. Wenn sogar ein Wirtschaftsminister der ÖVP öffentlich sagt, das könne nicht sauber gewesen sein und damit einem Parteikollegen und Amtsvorgänger widerspricht, ist es doch eine unglaubliche Chuzpe, immer noch zu behaupten, alles sei supersauber abgelaufen. Der Herr Bartenstein braucht einen Augenarzt.

Scheuba: Realitätsverweigerung ist das Phänomen des Jahres. Mittlerweile ist zum Verleugnen der Realität gar kein Raffinement mehr nötig. Du kannst einfach sagen, wie H.C. Strache im „ORF-Sommergespräch“: „Nein, hier sieht man keine Davidsterne“, mit dem Bild der Davidsterne vor der Nase.

Palfrader: Oder wie Kurt Scheuch behaupten, man wäre von einem Fotografen attackiert und niedergeblitzt worden, und dazu läuft ein Video, auf dem man sieht, dass der Fotograf eineinhalb Meter weit weg steht und die Kamera keinen Blitz hat.

Scheuba: Die Realitätsverweigerung hat eine neue Qualität erreicht: Ich argumentiere nicht mehr, ich behaupte nur noch.

Maurer: Und dabei haben wir in dem Zusammenhang Stronach noch gar nicht erwähnt.

Wie viele Rettungsgassen haben Sie gebildet?

Scheuba: Bei uns zu Hause sehr viele. Und an eine Szene erinnere ich mich gut: Im Sommer stehen vor einer Ampel in Wien Autos in zwei Spuren, einer steht genau in der Mitte, ich hup’ ihn an, er brüllt: „Rettungsgasse!“

Wie viele Jagdeinladungen kamen 2012?

Palfrader: Keine, leider. Ich hätte zugesagt.

Bestechungsversuche, Geldkuverts oder -koffer?

Alle drei: Leider nein.

Wie sehr geht es Ihnen in Ihrem Beruf ums Geld?

Palfrader: Dann hätten wir etwas anderes machen müssen.

Lobbying?

Palfrader: Nein, in unserem Metier. Wir hätten in der Zeit, in der wir „Staatskünstler“ gemacht haben, wesentlich lukrativere, weniger anstrengende Jobs annehmen können.

Scheuba: Wir sollten uns zu dritt auf die Bühne stellen und darüber reden, dass Frauen nicht einparken können.

Palfrader: Wenn wir das dann im Happel-Stadion tun, brauchen wir kaum noch arbeiten.

Maurer: Aber das muss man auch wollen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte.

Palfrader: Also ich könnte das sicher sehr gut. Aber ich will’s nicht.

Welche Frage, die ich nicht gestellt habe, möchten Sie noch gerne beantworten?

Maurer: Was ich mir vom Christkind wünschen. Ich wünsch mir, dass die Frau Innenminister mit einem Sack voller Packerln in die Votivkirche geht und sagt: „Freunde, nächstes Jahr machen wir’s besser in Traiskirchen.“