Willhaben.at expandiert in die mobile Nutzungswelt

Derzeit verteile sich, wie Dellantonio erklärt, die Nutzung so: "Rund 16 Millionen Visits der Willhaben.at-Webverison stehen 1,6 Millionen Visits der mobilen Marktplatz-Version gegenüber." Sie peilt ein Verdreifachung dieses mobilen Nutzungsanteils an.



Die App basiert auf der Struktur des stationären Marktplatzes. Deren Suchergebnisse nutzen wiederum die in Smartphones und Tablets integrierte Lokalisier-Funktion von Abfragen und liefern über eine Umkreissuche nahe- und nächstliegende Angebote. Die Indexierung erfolgt entweder im Schmökern- (wie oben und darunter abgebildet) oder im Listen-Modus. Die letzte Produkt-Recherche der App-Nutzung bleibt auf deren Home-Screen gespeichert und dient als eine Art Erinnerung.



Selbstredend lassen sich Willhaben.at-Anzeigen aus der App heraus teilen wodurch Produkte und Plattform viral multipliziert werden.