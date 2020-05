Wienlive wird Mitglied im Moser-Styria-Bundesländerinnen-Ring

Der diesbezügliche Kooperationsvertrag wurde von Hermann Petz und Andreas Eisendle von der Moser Holding sowie von Kleine Zeitung-Geschäftsführer Dietmar Zikulnig und Echo-Geschäftsführer Christian Pöttler unterzeichnet.



Damit schließen Moser und Styria eine bislang bestehende Lücke in ihrem Magazin-Einflußbereich und erweitern die Gesamt-Reichweite des Rings, der auf derzeit "rund 480.000 Leser beziffert wird.



Petz nennt diese Allianz "einen bahnbrechenden Entwicklungsschritt auf dem Weg zu einer österreichweiten Magazin-Abdeckung". Zikulnig betont, dass sich damit neue Positionierungs- und Monetarisierungseffekte im österreichischen Werbemarkt ergeben. "Durch die zusätzliche Leser-Abdeckung in Wien und Umgebung besteht nun eine Alternative zu österreichweit verbreiteten Frauen- und Lifestyle-Magazinen", ergänzt Zikulnig.



Die Bundesländerinnen, wie dieser Magazin-Ring heißt, besteht nun aus Tirolerin, Die Oberösterreicherin, Die Salzburgerin (20-Prozent-Beteiligung), Die Steirerin, Kärntner Monat sowie Die Vorarlbergerin in Form einer Anzeigen-Kooperation und künftig Wienlive.



Gemeinsam soll bereits in den kommenden Wochen an Verkaufsstrategien und der Weiterentwicklung der Titel gearbeitet werden.