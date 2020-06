Widerstand gegen geplantes Ende von "Rat auf Draht"

Die ORF-Sparpläne sorgen erwartungsgemäß für Aufregung. Am Montag haben das Netzwerk Kinderrechte Österreich und SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Angela Lueger in Aussendungen gegen das Ende der Notrufnummer "147 - Rat auf Draht" protestiert. Die ORF-Geschäftsführung hatte in der Vorwoche angekündigt, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk angesichts des Spardrucks von dem Serviceangebot für Kinder und Jugendliche von "Rat auf Draht" trennen werde.

Das Netzwerk Kinderrechte, ein Zusammenschluss von 37 Mitgliedsorganisationen, warnte nun, dass das Ende von "Rat auf Draht" einer Vernachlässigung der Pflichten Österreichs aus der UN-Kinderrechtskonvention gleichkomme. "Wir fordern den ORF und die Politik auf, den Notruf '147 - Rat auf Draht' weiterhin zu unterstützen und Strukturen sicher zu stellen, die den effizienten Betrieb dieses Dienstes langfristig gewährleisten", hieß es in der Aussendung.