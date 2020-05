Who cares? Wien Nord cares!

atDie Hilfsorganisation Care Österreich wurde von Wien Nord in der Umsetzung ihrer Kommunikationsanliegen unterstützt. Es galt, und es gilt nach wie vor, die Österreicher aus ihrer Wurschtigkeits- und Gleichgültigkeitszone zu locken und zum Partizipieren am Elend hinterm Garten- und Grenzzaun zu motivieren. Und sei es nur durch einen Moment Aufmerksamkeit für die Kampagnen-Sujets und deren Botschaften, wie etwa, dass "alle sechs Sekunden ein Kind" an Unternährung stirbt. Dafür wurde die Agentur mit einem Fundraising Award in der Kategorie "Aktion des Jahres" ausgezeichnet.