Viele wollen Lanz noch einmal sehen

Für die letzten Shows des TV-Klassikers "Wetten, dass ..?" zeichnet sich eine große Nachfrage nach Zuschauerkarten ab. "Das Interesse an Karten für die letzte Show am 13. Dezember in Nürnberg ist bereits jetzt sehr hoch", sagte eine ZDF-Sprecherin. Sicherlich werden sich noch viele weitere Zuschauer bewerben." Generell gebe es für eine Ausgabe von "Wetten, dass ..?" mindestens 10.000 Kartenanfragen – aber weit weniger Plätze. Deswegen sei stets eine Auslosung nötig. In der Nürnberger Messehalle im Dezember etwa stehen laut ZDF rund 1500 Plätze zur Verfügung. Die Anmeldefrist dafür endet am 9. November, einen Tag später wird ausgelost. Auch für die Sendungen am 4. Oktober in Erfurt und am 8. November in Graz ist das Interesse nach Karten sehr hoch.

Für das Nürnberger Finale hat das ZDF Thomas Gottschalk und Frank Elstner eingeladen. Im April hatte Moderator Markus Lanz nach sinkenden Quoten das Ende des Unterhaltungsklassikers angekündigt.

Über Nachfolge-Formate wird in deutschen Medien bereits weiter spekuliert. Jüngst brachte das Nachrichtenmagazin Focus den Moderator Johannes B. Kerner mit dessen Sendung ins Spiel. Mit ihm sind für 2015 zwölf Showproduktionen geplant – viele davon finden am Samstagabend statt.