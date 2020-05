Was Hunde wollen

Was haben Sie noch, das andere nicht haben?

Ich kann gut beobachten. Menschen und Hunde. Meine Stärke ist es, schnell zu analysieren, was da gerade passiert, und darauf einen Trainingsplan aufzubauen. Verspielt bin ich nicht so sehr. Es gibt sicher Trainer, die einem Hund schneller Tricks beibringen können als ich.

Was geht in einem Hund vor, wenn er Sie kennenlernt?

Er kriegt ganz schnell mit: „O.k,, der versteht mich.“ Und das entspannt ihn. Das Blöde ist nur, dass er mit jemandem zusammenlebt, der ihn im Moment noch nicht ganz versteht, also beginnt der Hund, sich an mir zu orientieren, und dann kommt Frust beim Kunden auf. Daher trainiere ich Hunde so wenig wie möglich selbst, ich leite nur an.

Ist es ein Gag, dass Sie sogar in der Sauna von einer Hundebesitzerin angesprochen wurden?

Das ist tatsächlich passiert. In Schladming im Skiurlaub. Die Dame hat begonnen mit: „Herr Rütter, ich weiß, es ist gerade schlecht, aber ...“ Ich bin auch schon pinkelnd neben Männern am Pissoir gestanden, guckt einer rüber und sagt: „Ich weiß, es ist jetzt echt schräg, aber ich hab’ eine Frage zu meinem Hund ...“

Und kriegt der eine Antwort?

Nicht in der Sekunde. Aber er kriegt seine Antwort.

Ist es schwieriger, mit Promis zu arbeiten als mit unbekannten Hundehaltern?

Die ersten Promis haben nicht geglaubt, dass wir’s ernst meinen. Die dachten: „Och, geil, ein Promi-Format. Der Rütter kann mal meinen Hund trainieren, und ich erkläre, wie meine neue CD klingt.“ Da gab es Momente, in denen es schwierig wurde. Ich glaube, das Wichtigste war, dass ich sie behandelt habe wie alle anderen. Es darf nie der Eindruck entstehen, sie bekämen eine Extrawurst.

Zurück zum eingangs erwähnten Border Collie Esprit. Was sagen Sie, wenn Menschen – inspiriert durch die TV-Sendung – unbedingt so einen Hund wollen?

Ich sage sehr deutlich: Klar kann der Border Collie ein ganz toller Hund sein. Aber wenn Sie nicht die Zeit haben, den Hund drei Mal am Tag für mindestens eine Stunde zu trainieren, werden Sie nicht glücklich. Und, versprochen: Der Hund wird es auch nicht. Erinnern Sie sich an den Border Collie Rico, der in „Wetten, dass ..?“ 77 Stofftiere unterscheiden konnte? Die Halterin hat immer wieder gesagt: „Finger weg! Wenn ich mit dem Hund nicht sechs Stunden am Tag arbeite, reißt er das Haus ab.“

Und Sie selbst, werden Sie nach der Trauer um Ihre Hündin Mina wieder einen Hund haben?

Das ist auch über ein Jahr nach Minas Tod ein total ätzendes Thema. Ich vermisse diesen Hund derart, dass ich mich emotional auf keinen anderen einlassen könnte.

In welchen Momenten vermissen Sie Mina?

Zum Beispiel jetzt. Wenn wir noch fünf Minuten weiterreden, wird es schwierig, nicht zu heulen. Oder im Auto. Bei jedem Rastplatz denke ich: „Da lass ich den Hund noch mal raus zum Pinkeln.“ So lange das so extrem ist, kann ich einem anderen Hund nicht gerecht werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, langfristig ohne Hund zu sein. Der Tag wird kommen. Aber jetzt ist es noch nicht so weit.