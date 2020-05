Warum der Weltuntergang bei uns keine Chance hat

In Wien hängt bei einer Baustelle vor einem Geschäft ein Zettel: "Trotz Umbau gestörter Verkauf". Sehen Sie: So funktioniert Österreich. Insofern war immer klar: Bei uns wird es der Weltuntergang nicht leicht haben. Wie sehen die allerletzten Tage bei uns in Österreich aus? Z. B. so: Die Zeitung Österreich erfindet ein Exklusivinterview mit dem Weltuntergang – „Seine Feinde, seine Frauen, sein Sex“ – und macht den Weltuntergang zum stellvertretenden Chefredakteur. News kontert sofort: „ Weltuntergang – sein geheimes Tagebuch“. Heute zeigt das Foto einer jungen Dame und schreibt dazu: „Der Weltuntergang kommt Chantal ungelegen, schließlich wollte sie ihrem Freund ihren neuen Stringtanga vorführen.“