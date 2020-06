W24 noch feichter

Feicht verkuppelt. W24zeigt, wie er gemeinsam mit Carina Schwarz Brücken zwischen zwei einander, mit guten Absichten ausgestattete, fremde Menschen baut, ab 18. November. Diese erste Show wird an dem Tag um 21:30 Uhr ausgestrahlt und am darauf folgenden Sonntag, um 21:55 Uhr wiederholt. Feicht verbindetgeht einmal pro Woche neu auf Sendung. Die erste Staffel ist, was die Bewerbungen angeht, quasi im Kasten. Für die zweite Staffel werden Bewerberinnen und Bewerber gesucht.