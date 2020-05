Vienna Pass mit MarkenStern

AbJänner 2015 wird an Wien-Besucher Vienna Pass verkauft. Dieses als "All-in City-Card" klassifizierte Produkt ermöglicht freien Zutritt zu Sehenswürdigkeiten der Stadt, die unbegrenzte Nutzung der Hop-On-Hop-Off-Busse und weitere für Touristen relevante Services, die darauf ausgerichtet sindkennenzulernen. Es wird in drei Varianten für die Dauer von zwei, drei oder sechs Tagen in den Markt eingeführt.

Die Markteinführung der Destinationskarte erfolgt überViennapass.com, Werbeflächen die Wien-Touristen erreichen, wie gebrandete Busse sowie Kooperationen im Printmedien-Bereich. Die Karte wird im ersten Jahr in den für Wien relevanten Gästemärkten Österreich , Deutschland , Schweiz , Italien sowie im englischsprachigen Raum und in den USA und Großbritannien beworben. Aus diesem Grund ist die eingesetzt Website und die geplante App in den Sprachen Deutsch und Englisch sowie das Vienna Pass begleitenden Guidebook in Italienisch gehalten.