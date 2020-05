VictoriaMilan sorgt für Schweizer Affären

Die Affären-Plattform, die vom norwegischen Radiojournalisten Sigurd Vedal gegründet wurde, ist auf die Nachfrage und Bedürfnisse von Frauen ausgerichtet.



Vedal will von Zürich aus im gesamten deutschssprachigen Raum expandieren. VictoriaMilan.at ist ein erster Schritt zu dieser Erweiterung. Als Country-Managerin für die DACH-Region installierte Vedal die in Zürich lebende Journalistin Nina Vutk.



Ihr obliegt es, die ehrgeizigen Business-Ziele von Vedal in der Schweiz umzusetzen. Der Gründer peilt an, dass "innerhalb von zwei Jahren 250.000 Schweizerinnen und Schweizer" die Diskretion von VictoriaMilan in Anspruch nehmen.



Das gesamte Affären-Nutzer-Netzwerk beziffert Vedal mit derzeit "über 1,4 Millionen Mitglieder".