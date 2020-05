Vice macht Marken glaubwürdige Geschichten

Branded Content ist besonders dort wichtig, wo Unternehmen für ihre Produkte und Marken selbst wenig bis keinen erzählenswerten Content produzieren", verdeutlicht Stefan Häckel, CEO von Vice Österreich, den Ausgangspunkt der Geschichten-Philosophie des Unternehmens.



Er verweist auf eine gängige Praxis: "Eine reine Auflistung von Features aus einem Produkt-Portfolio, wie sie in Advertorials oft zu finden ist, generiert noch nicht die Aufmerksamkeit und Relevanz, die eine Marke nachhaltig im Relevant Set einer Zielgruppe verankert."



Vice und auch Content Marketing setzt hier, erklärt Häckel, an. "Es geht um authentische Geschichten mit markengestützten Inhalten, die organisch ins redaktionelle Medien-Umfeld eingebunden werden", liefert er eine durchaus lexikon-taugliche Begriffsdefinition für Content Marketing. Und es geht Häckel dabei nicht um Marketing-Theorie oder das Besurfen eines augenblicklichen Kommunikationstrends. "Einerseits Medium, andererseits Kommunikationsagentur setzen wir Branded Content bereits seit mehrern Jahren für Marken wie Adidas, Sony oder Lufthansa um", betont er.



Vice tritt in diesen Inhaltsumsetzungen als kooperativer Schaffender gemeinsam mit der jeweiligen Marke auf. Was Brands in bestimmten Zielgruppen-Segmenten Credibility aufgrund der Reputation von Vice bringt. Fast schon ein Markenzeichen, zumindest in Häckels Diktion, ist die Inhalte vermittelnde Arbeit mit Testimonials, die nicht künstlich aufgebaut werden, und die mit ihrer Glaubwürdigkeit und einer eigenen Reichweite im Gepäck sowohl für Kommunikationswirkung in einer definierten Zielgruppe sorgen als auch die jeweilige eigene Zielgruppe einem marken-spezifischen Publikum hinzufügen können.