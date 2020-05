Versicherungen stehen am Beginn von Social Media

de, atWie ausgeprägte Kommunikatoren müssen Versicherungen überhaupt sein? Und welche Versicherungsprodukte erfordern wieviel Kommunikation? Was will ich als Kunde über meine Kfz-, Haushalts- oder Lebensversicherung überhaupt wissen abseits von jenen Dingen, die ich darüber wissen muss? Es gäbe viele Fragen zu beantworten, die rechtfertigen könnten, dass Versicherungen auch in Social-Media-Umfeldern erfolgreich sein müssten. Denn eine Studie besagt, dass diese Unternehmen noch zu wenig aktiv in sozialen Netzwerken sind.