Verlage knicken vor Google-Macht ein

Man sehe sich "angesichts der überwältigenden Marktmacht von Google zu diesem außergewöhnlichen Schritt gezwungen", teilte VG Media mit, zu der Branchengrößen wie Burda und Springer gehören. Erklärt wurde auch, dass laufende Verfahren weitergehen und man "das Vorgehen Googles für kartellrechtswidrig" halte. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, hatte aber zuvor bei den Münchener Medientagen zu Zahlungen Googles erklärt: "Es lässt sich nur schwer aus dem Leistungsschutzgesetz ableiten, dass Google die Verlagsinhalte mehr zu nutzen hat und dafür Geld zahlen muss."

Trotzdem bereitet sich etwa Springer auf Auseinandersetzungen beim Kartellamt vor. Google darf zwar kurze Texte aus der Bild kostenlos nutzen. Bei Titeln wie Welt oder Sport Bild pocht Springer auf Vergütung. "Wir wollen damit nicht nur ein Zeichen setzen, dass wir unsere Position nicht aufgeben, auch wenn wir unter Druck gesetzt werden", so eine Springer-Sprecherin. Der Konzern nehme bewusst Umsatzeinbußen in Kauf.

Bei Google ist hingegen alles paletti. "Wir sind zwar davon überzeugt, dass das Leistungsschutzrecht Snippets nicht umfasst, möchten aber dennoch die Wünsche der Verlage bei der Anzeige von Auszügen ihrer Inhalte respektieren. Wir freuen uns daher, dass sich nun auch die meisten Mitglieder der VG Media der großen Mehrheit der deutschen Verlage angeschlossen haben", heißt es bei Google-Deutschland. All diese Verlage seien damit einverstanden, "dass wir auch in Zukunft Snippets ihrer Inhalte anzeigen und ihnen Millionen von Klicks auf ihre Seiten lenken. Google arbeitet auch in Zukunft gerne mit Verlagen an neuen Modellen, um deren Webseiten und Apps besser zu promoten, den Traffic zu erhöhen und das digitale Publishing anderweitig zu unterstützen."