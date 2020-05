Up to Eleven beschickt Passbook-App

Um die Zielgruppe iPhone-Nutzer in Österreich, die laut Up to Eleven rund 20 Prozent der mobil telefonierenden Menschen im Markt ausmachen, mit Promotions zu erreichen, realisierte das Unternehmen die SMS2Passbook-Logistik.



Werbenden Unternehmen, die diese Zielgruppe erreichen wollen, steht diese Gutschein- und Kundenkarten-Distribution via business.sms.at zur Verfügung.



In der operativen Umsetzung muss dann nach Stamm- und Neukunden unterschieden werden. Bei Neukunden-Kampagnen erfolgt die Gutschein-Vermarktung per Mobile-Promotion mit dem Anbieten eines Keywords und einer Service-Nummer via Printinserat, Plakat oder Flyer. Die Interessenten fordern mit dem Keyword das Preisnachlaß-Produkt an. Und erhalten einen Link, der der Weg zu einer mobilen Landingpage ist. Dort liegt die Gutscheine eines Anbieters bereit. Deren Bezieher legen sich ihre Coupons in Passbook ab.



An Stammkunden, deren Mobiltelefonnummern verfügbar sind, können Links zu Coupons direkt per SMS verteilt werden. Diese Empfänger holen sich ihre Gutscheine dann unmittelbar in die Apple-App.



Es muss dazu nicht erklärt werden, dass die in Passbook abgelegten Tickets, Coupons und Kundenkarten dann sofort an den dafür vorgesehenen Point-of-Sales oder Point-of-Interests eingesetzt werden können.



Up to Eleven verweist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich mit Passbook zeit- und ortsdefinierte Mobile Promotions realisieren lassen.



Starbucks, Burger King, LastMinute.com, Air Canada, Airbnb, Expedia, etc. nutzen Passbook auf unterschiedliche Weise für sich. Welche, zeigt AppsForPassbook.com.



atmedia.at