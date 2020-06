Ungewöhnliche Finanzierung für TV-Highlight

Ungewöhnlich an diesem "deutschen Film" ist sein Zustandekommen. "Er ist eine Eigenentwicklung der Wiener MR-Film, gemeinsam mit der heimischen Drehbuch-Autorin Susanne Freund. Sehr früh war auch klar, dass Harald Sicheritz beim Buch und als Regisseur dabei sein würde", erläutert Produzent Oliver Auspitz. Und so machte sich die österreichische Produktion mit einer deutschen Geschichte auf Geld-Suche.

Land in Sicht kam beim 2009 gestarteten Projekt, als Redakteure des SWR den Streifen in die ARD als gemeinsames Projekt anlässlich 100 Jahre Erster Weltkriegs einbrachten. "Sie wussten, dass Frauenpersönlichkeiten bei dem Thema unterrepräsentiert sind", so Auspitz. Als sich noch ARD -Größen wie Volker Herres (Programmdirektor) und Jana Brandt ( MDR -Programmdirektorin) für den Stoff begeisterten, "gingen die Tore in Deutschland auf." Auspitz: "Man muss auch bedenken, der Film wurde nur in Österreich gedreht, auch Karlsruhe , Berlin , Breslau . Wir konnten viele österreichische Schauspieler besetzen wie Steffi Dvorak , Elisabeth Orth , Peter Simonischek . Die ganze Wertschöpfung blieb in Österreich . Es ist das bei dieser deutschen Co-Produktion mehr, als bei manchen der sonst von Österreich ausgehenden Co-Produktionen."