Ubisoft lässt Watch Dogs los

Das seit 27. Mai 2014 weltweit verkaufte Game wird in Österreich mit einer Kampagne in den Markt begleitet, deren Media-Einsatz via TV, Print, Out-of-Home-Platzierungen sowie Online- und Mobile-Werbung erfolgt.



Diese Streuung und der damit verbundene Werbedruck begann Mitte Mai mit dem TV-Flight und den zur Erreichung von Breitenwirksamkeit eingesetzten TV-Spots in den Werbeblöcken der österreichischen Privatsender und des ORF. Parallel dazu erfolgt der Out-of-Home-Flight mittels Citylights - 170 Stellen - und Brandings von Wartezonen des öffentlichen Verkehrs in Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg und Villach. Ein Flight der ebenso zur Maximierung der Reichweite und der Breitenwirkung dient.



Auf zehn Citylights wird mittels Sonderinstallationen Interaktion ausgelöst. Passanten und die Zielgruppe wird eingeladen Watch Dogs zu testen und sollen, wie Maxus Österreich-Geschäftsführer Florian Zelmanovics dazu erklärt, "richtiggehend zum Spielen hinziehen".