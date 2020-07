Twitter-Kultur-Unterschiede zwischen Wien und London

Wie die Grafik zeigt liefen mehr Twitter-Nutzer in Wien. Während sich in London die Nutzer des Microblogging-Dienstes als Zuschauer und mit Tweets an dem Sport-Event beteiligten.



Während in Wien im Laufe des Marathon-Tages 1.412 Tweets von 948 Mitglieder des sozialen Netzwerks zu dem Wettbewerb beigetragen wurden, waren es zum Event in der britischen Metropole 201.910 Tweets. In Rotterdam, der zweitgrößten Stadt der Niederlande, mit dem kleinsten der drei Marathons wurden an dem Sonntag 9.624 Tweets beigesteuert und sorgten für virale Aufmerksamkeit.