Twitter-Aphoristiker @NeinQuarterly geht ins Feuilleton

Der amerikanische Germanistikprofessor Eric Jarosinksi hat ist unter dem Pseudonym Nein.Quarterly im Internet berühmt geworden. Über Twitter sondert er als neurotische Kunstperson (und einem Titelbild von Adorno) Aphorismen sonder Zahl ab und verweist in seinem Profil stets auf seinen "bald erscheinenden" Blog. Dass dieser jemals Form annimmt, ist ebenso unwahrscheinlich wie irrelevant: Jarosinski hat die 140 Zeichen und die deutsche Sprache zu einer Symbiose gebracht, die in bejubelte Kleinode münden. "Suche: Mann. Biete: Eigenschaften" ist ebenso darunter wie "I used to spell 'Widerspruch' 'Wiederspruch.' And maybe I was right."