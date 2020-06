"Twin Peaks": Special Agent Dale Cooper ist wieder dabei

Im Original spielt MacLachlan einen etwas exzentrischen Spezialermittler der amerikanischen Bundespolizei, der in das Kaff Twin Peaks entsandt wird, um den Mord an Laura Palmer aufzuklären. Und er trinkt am liebsten "verdammt guten Kaffee".

Die Neuauflage der Serie soll 2016 auf dem US-Sender Showtime starten. Insgesamt soll es neun Folgen geben, deren Regie Lynch persönlich übernehmen wird. Einen Trailer dazu veröffentlichte Showtime bereits im Oktober: