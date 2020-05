TV-Marktanteile Jahresbilanz 2009

at // Das öffentlich-rechtliche Programm-Angebot ORF 2 erreichte 2009 mit 24 Prozent den höchsten Marktanteil der 15 von der Arbeitsgemeinschaft Teletest ausgewiesenen Programme in Österreich. Das, den Privatsendern entgegengesetzte ORF 1 kommt auf 15,2 Prozent. Das Programm legte im Dezember noch einen Zielsprint hin und performte, in Relation zur Marktanteilsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte, überdurchschnittlich. ORF 2 blieb dagegen hinter dieser Entwicklungslinie zurück. Sat.1 und RTL liegen dahinter. ATV kommt auf 3,6, Puls 4 auf 2,0 und Austria 9 auf 0,6 Prozent Marktanteil 2009.