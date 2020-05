Thomas Cook konsolidiert Affiliate-Geschäft

Mit dem Auftrag an Affilinet erfolgt die Harmonisierung der Gesamtstrategie und die Performance-Konsolidierung. Die Thomas Cook Group setzt die Arbeit mit Affilinet in Deutschland und den Niederlanden fort. In Österreich und der Schweiz expandiert Thomas Cook sein Affiliate Marketing und nimmt entsprechende Aktivitäten auf.



Affilinet installiert eine einheitliche Plattform für alle europäischen Thomas Cook-Märkte, die eine zentrale Steuerung aller Performance Marketing-Aktivitäten ermöglicht. Marktspezifische, lokale Gegebenheiten sollen dabei berücksichtigt werden.



