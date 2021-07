Tele2-Etat für Gantnerundenzi

Drei Mitbewerber schlugen Gantnerundenzi in der Wettbewerbspräsentation um den Werbe-Etat von Tele2 aus dem Rennen. Entscheidend für die erfolgte Auftragsvergabe an die Agentur sei, so Maria Seltner, Kommunikationsverantwortliche des Auftraggebers, dessen kreatives Angebot und Modell gewesen. Markus Enzi und Daniel Gantner setzen die 2014 begonnene Markenarbeit rund um den neue eingeführten Charakter, das schwarze Schaf Tom, fort. Auftraggeber und Agentur werden noch bis Jahresende eine Kampagne, die sich um ein Produkt aus dem Tele2-Portfolio drehen wird, realisieren, wird dazu mitgeteilt.