Odenthal, die einsame Wölfin

Zwischenzeitlich dachte sie aber auch darüber nach, die pfälzische TV-Ermittlerin in Frühpension zu schicken. "Das war ein Moment, als ich dachte, die Bücher werden so mittelmäßig und die Figuren werden nicht weiterentwickelt. Ich hatte das Gefühl, die Autoren schreiben die Bücher so, wenn der Sender sie nicht nimmt, kann man sie auch nach Berlin, Saarbrücken oder Hamburg verkaufen." Sie forderte mehr Sorgfalt ein, reduzierte von drei auf zwei " Tatorte" im Jahr und bekam wieder Lust.

Auch durch den neuen Schwung, den Lisa Bitter ins Team brachte. Die 30-Jährige spielt die neue Kollegin Johanna Stern. Eine Profilerin, jung, dynamisch, verheiratet und Mama von kleinen Zwillingen. Das genaue Gegenteil von Lena Odenthal, dem "weiblichen Schimanski", "sperrig, sportlich, eine einsame Wölfin", wie Folkerts es ausdrückt. Die beiden Frauen geraten erst einmal aneinander. Die eine ist sich sehr sicher, die andere sehr unsicher.

Als Lena die zweite Leiche in einer Nacht begutachten muss, geht ihr die Luft aus. Die Neue dagegen taucht frisch und ausgeschlafen am zweiten Tatort auf: "Das ist für mich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen." Warum denn die Odenthal so schlecht drauf ist? Erklärt der Gerichtsmediziner: "Die hatte heute schon Weihnachten und Geburtstag." Wölfin stößt auf Trampel, so der erste Eindruck; man wird sehen, wie sich der Generationenkonflikt weiter entwickelt.

Wie viele Dienstjahre gibt Folkerts ihrer Kommissarin, der längstdienenden in der " Tatort"-Welt, noch?

"Man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber ich habe mich da noch nicht festlegen lassen."