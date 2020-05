Tankinator vs. Spritpreisrechner

atSteigende Treibstoff-Preise fördern und stimulieren Entwicklungen. Wer nicht auf das Rad und öffentliche Vekehrsmittel umsteigen möchte oder seinen Arbeitsplatz wechselt, um Mobilitätskosten zu reduzieren, muss sich der Tankstellen bedienen an denen das mit dem Tanken verbundene Schmerzempfinden niedriger als beispielsweise auf Autobahnen ist. Der Tankinator soll als "Autofahrer-Aspirin" die aktuellen Leiden an den Zapfsäulen des Landes lindern. Es handelt sich hierbei um eine App von Tailored Apps, die in Kooperation mit Styria Digital entstand.