Werbung, die man gerne sieht

Wenn am Sonntag der 47. Super Bowl über die Bühne geht, werden wieder mehr als 100 Millionen Augenpaare gebannt auf den Fernsehschirm blicken. Umschalten verboten, sogar während die Werbung läuft. Mehr noch, die Werbespot gehören zu dem Event wie das Spiel selbst und werden ebenso hitzig diskutiert.

Über drei Millionen Euro kosten dreißig Sekunden Sendezeit und auch bei der Produktion wird selten gespart. Die meisten Firmen drehen extra für den Super Bowl die kurzen, einprägenden Spots, die nicht nur die TV-Zuseher, sondern durch die virale Verbreitung im Internet weitere Konsumenten erreichen sollen.

Gerade der deutsche Automobilkonzern Volkswagen warb sich in den vergangenen Jahren in die Herzen der Footballfans. Und auch heuer scheint ihr Konzept aufzugehen - zumindest wird der Clip schon vorab diskutiert. Unter dem Motto "Get In, Get Happy" ist darin ein hellhäutigen Käfer-Fahrer, mit starkem jamaikanischen Akzent zu sehen. À la " Stromberg" wird er bei seinem Arbeitstag begleitet.