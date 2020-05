Styria will Digital-Umsatz verdoppeln

Für Schweighofer ist die "relevante Nachricht" so etwas wie DNA der Strategie. Sie gelte es über verschiedene Medien-Plattformen zu verteilen. Print gehört für ihn selbstverständlich dazu und ist wesentlicher Bestandteil der Zukunft der Styria-Gruppe.



Zur auszuarbeitenden Strategie gehören ebenso Investitionen in Online-Angebote, die Neuausrichtung der journalistischen Arbeit sowie die Leserinnen und User zu überraschen und ihnen Mehrwerte zu verschaffen.



Auf die Auslandsengagements der Gruppe angesprochen, erklären Mair und Schweighofer, dass die Marktposition in Kroatien eine starke sei und in Slowenien noch Potenzial vorhanden sei, um an Stärke zuzulegen.