Ströck entfernt Plastik, getdesigned hilft mit

Die Agentur realisiert für Ströck die Microsite Regionalitaet.at. Deren Inhalte drehen sich quasi um Green Ströck und dessen Zugängen zu Nachhaltigkeit. Damit die Botschaft-Vermittlung nicht in Lohas-Langweile ausartet, sorgt ein Online-Gewinnspiel in Form eines Games und eine Facebook-Kampagne. Die Gamificiation dreht sich um Semmeln der Bäckerei und die Stofftragetaschen. Die Teilnehmer an der Promotion fangen Semmeln in der Tasche. Wodurch sich der Botschaften-Transfer verfestigen sollte. Die eifrigsten Semmel-Sammler werden wiederum für Engagement mit Einkaufsgutscheinen belohnt.



