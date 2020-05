Strategien für die ORF-Baustelle

Der ORF bleibt weiterhin eine Baustelle: Wo früher Parkplätze waren, stehen derzeit Container mit Ersatzbüros für jene, die aus dem Sanierungsfall ORF-Zentrum vorübergehend absiedeln mussten. Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk künftig inhaltlich aussehen soll, wird am Donnerstag im obersten ORF-Gremium, dem Stiftungsrat, beschlossen. Zur Disposition steht die Strategie für 2020, also wie sich der ORF in den kommenden Jahren aufstellen wird. Generaldirektor Alexander Wrabetz hat im Frühsommer bereits eine erste Antwort gegeben, die die Räte am Donnerstag absegnen sollen. So will der ORF künftig noch stärker ins Internet gehen, um sein Fernsehprogramm an den Seher zu bringen. Beim nonlinearen Fernsehen, also jenem Angebot, das über die TVthek oder ähnliche Plattformen abgerufen wird, sieht Wrabetz Handlungsbedarf. Eine Studie des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group ( BCG) gibt ihm dabei argumentativen Rückenwind. „Speziell im Online- und Mobilebereich braucht der ORF mehr Freiheitsgrade“, lautete etwa ein Wunsch an die Medienpolitik.