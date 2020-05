FP-Parteispitze gegen Ex-Chef Steger

Schon wieder gibt es Wirbel in der FPÖ: Nach Werner Königshofer, Uwe Scheuch und Martin Graf hat Heinz-Christian Strache Probleme mit Norbert Steger. Der von der FPÖ als ORF-Stiftungsrat nominierte Ex-Vizekanzler hat am Dienstag für die Verlängerung von Alexander Wrabetz als ORF-Generaldirektor gestimmt. Zum Ärger der Blauen; diese kündigten an, Steger als Stiftungsrat abzulösen. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky zum KURIER: "Unsere medienpolitische Linie ist eine klare Ablehnung des Wrabetz-Kurses." Man mache "vom Recht Gebrauch, jemand anderen zu nominieren". Steger hatte im Vorfeld erklärt, seine Zustimmung zu Wrabetz hänge davon ab, dass Online-Direktor Thomas Prantner in einer Leitungsfunktion bleibt. Was nun wohl auch passiert. Diese Personalie trägt Vilimsky mit, er sieht aber kein "Junktim". Die offene Rechnung mit Wrabetz sei zu groß.