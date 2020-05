Steinitz will nicht mehr Wienerin sein

Laut APA weicht Steinitz dem "verlagsintern zunehmenden Druck aus der Anzeigenabteilung". Weiters kolportiert die Nachrichten-Agentur, dass "sie nicht mehr länger ein System mittragen wolle, das nicht auf Nachhaltigkeit, sondern auf der Ausbeutung von Mitarbeitern basiere".



Steinitz war im Sommer 2010 aus der Leitung des Kurier-Magazins Freizeit in die Styria Gruppe gewechselt, hatte redaktionelle Leitungsfunktionen bei den Magazinen Woman, Seitenblicke Magazin und First - bei Letzterem gehörte sie dem Gründungsteam an - inne.

apa/atmedia.at