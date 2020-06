Stehlen statt zitieren

Wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema gebe es noch keine, sagt Hausjell, der seinen Diplomanden dies aber nahelegen wird, wie er sagte. Ein Anhaltspunkt wären die Zitier-Regeln in der Literatur: So sei es bei wissenschaftlichen Arbeiten durchaus erlaubt, sehr lange Zitate aus anderen Werken zu verwenden – "so lange, wie es notwendig ist, einen Sachverhalt darzustellen". Beim Abdruck vollständiger Texte, zum Beispiel für Anthologien, sei jedoch völlig klar, dass die Rechteinhaber eine Rechnung stellten. Und wenn die Inhalte nicht wörtlich übernommen, sondern auch neu verpackt würden? "Dann handelt es sich um ein ,sinngemäßes Zitat‘", sagt Hausjell. Das könne bis zu einer "Form des Plagiats" reichen.