Der Herr der Duschköpfe

Im Jahr 2000 bekam Raab die KURIER-ROMY für das damals ganz neue " TV Total" (beste Programmidee). In seiner Dankesrede sagte er: "Ich freue mich über diesen Preis, weil er zeigt, dass man auch mit besoffenem Kopf gute Ideen haben kann." Im selben Jahr trat er auch beim ,Musikantenstadl‘ auf – also im Prinzip im Feindesland. Raab dachte nicht im Traum daran, sich brav zu verhalten – und verstörte des Stadl-Publikum in Anspielung auf Drogengerüchte mit dem Song "Der Karl, der Karl, der Moikmoikmoik/der raucht das stärkste Zeugzeugzeug". In einem Statement dazu sagte er: "Der ,Musikantenstadl‘ war ein Traum von mir, denn ich gehe gerne dorthin, wo die Not am größten ist."

Das war typisch für Raab: Er hätte nie einen Auftritt ausgelassen, der sein Publikum vergrößern könnte –hätte sich deshalb aber auch nie zähmen lassen.