Startup-Investment ist mehr als eine Mode

Der Austrian Business Angel Day mit dem Business Angel Award als Höhepunkt ist zu einem jährlichen Fixpunkt der Gründerszene geworden. Am Donnerstag geht dieser im Wiener Palais Auersperg über die Bühne. 2009 hatte Michael Steiner Business Angel Day ins Leben gerufen, um die heimische Business-Angel-Szene anzukurbeln. Ein Interview mit dem Investor über die „Modeerscheinung“ Startup, Rahmenbedingungen in Österreich und gute und böse Engel.

atmedia.at: Herr Steiner, Startups zu gründen und in diese zu investieren, ist, so wird es von Medien transportiert, ein Kinderspiel geworden. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Michael Steiner: Die großen Hürden sind erst einmal beiseite geräumt. Trotzdem sollte man sich nicht leichtfertig ins Rennen stürzen – weder als Gründer noch als Investor. Es ist schon richtig, der Erfolg einiger Gründer, speziell im Online- und im Medienbereich, wird in der Öffentlichkeit sehr stark wahrgenommen. Das ist im Grunde auch gut, weil es das Klima für Startups und ihre Finanzierung verändert und junge Menschen anzieht. Negativ daran ist, dass es manche zu schnell angehen, das schnelle Geld sehen. Gilt für Investoren wie Gründer.

Aber es hat sich da eine auch recht lebensfroh wirkende Community gebildet.

Ja, man trifft sich regelmäßig und es ist sicher auch lustig, da dabei zu sein. Im Vordergrund muss aber stehen, dass man mit einer tollen Idee sein eigener Chef werden will, und dafür muss man sich als künftiger Unternehmer oder Investor aber auch eine profunde Basis aneignen. Andernfalls kann es schwer daneben gehen. Dass gilt auch dafür, dass man sich genau anschauen muss, mit wen man eine wirtschaftliche Verbindung eingeht.

Es gibt also auch böse Engel?

Bei Business Angels sehe ich die Gefahr weniger. Das ist wie eine Ehe – man lernt sich über längeren Zeitraum kennen. Und Sie würden dann ja auch nicht sagen, Sie sind mit einer „bösen“ Frau verheiratet, vielleicht aber mit der falschen. Das Problem seh ich woanders: Der Startup Trend wird von einigen recht bewusst negativ ausgenutzt. Zum einen von institutionellen Investoren, die sich auf Seriengründungen spezialisieren – aus Deutschland gibt es ein sehr prominentes Beispiel. Die holen sich unter dem Startup-Vorwand junge Leute mit einer Top-Ausbildung in ein System, in dem diese dann nicht nachhaltig erfolgreich sein können. Oder zumindest für ihren Erfolg nicht das Versprochene bekommen. Und Gründer bedienen sich immer öfter desselben Tricks. Sie zeichnen jungen Absolventen ein Bild von grenzenloser Freiheit, ungeahnten finanziellen Möglichkeiten und dem raschen Weg selbst Unternehmer zu werden. In Wahrheit schaut die Sache dann ganz anders aus: Sie dürfen wenig entscheiden, verdienen schlecht, müssen härter arbeiten als sie jemals getan haben und letzten Endes bleibt wenig über. Man muss also kühlen Kopf bewahren, sich nicht vom Hype anstecken lassen und sich genau anschauen, mit wem man sich worauf einlässt und vor allem was man selber eigentlich will.

Eine Gelegenheit bietet der Business Angel Day, den Sie 2009 initiiert haben und bei dem Sie heute noch im Rahmen des Business Angel Award aktiv sind. Was war die Idee dahinter?