Start-up epunet wird everbill und gewinnt Investor

Denn epunet/everbill wurde das Unternehmen und das Projekt von der Wirtschaftskammer Österreich für die Go-Silicon-Valley-Initiative nominiert. In weiterer Folge übersiedelte ein Teil der everbill-Belegschaft im Juli 2012 nach Kalifornien. Vor Ort schaffte es das Unternehmen in den Batch 5 des Seed Funds und Startup Accelerator 500 Startups.



Dessen Gründer und CEO Dave McClure war vom Geschäftsgegenstand des österreichischen Unternehmens überzeugt: "Companies get lost in administrative and bureaucratic bullshit instead of focusing on their core business. Everbill solves this by keeping billing simple and easy. And we like that."