Speedinvest beteiligt sich an Flaviar

Mit der Finanzierung durch Speedinvest will Flaviar künftig Spirituosen in handelsüblichen Flaschen-Grössen an die Mitglieder versenden und die Expansion des Angebots in Europa vorantreiben.



Grisa Soba, Gründer von Flaviar: "Im ersten Bestandjahr des Clubs perfektionierten wir unser Service. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Wachstum von Flaviar." Der Gründer liefert nach Themen gegliederte Boxen mit, beispielsweise, Whiskey-Sorten oder, vom Schriftsteller Ernest Hemingway bevorzugte Edelbrände. In diese Sendungen sind Details zur Herkunft der vorgestellten Spirituosen, deren Herstellungsmerkmale sowie Vorschläge zur idealtypischen Verkostungsweise integriert.



Oliver Holle, Geschäftsführer von Speedinvest, argumentiert die Nachhaltigkeit des Investments würde durch die individuellen Voraussetzungen der Flaviar-Gründer gewährleistet.