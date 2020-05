Wild Card für deutsche Sänger

Wer 2015 für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) singen will, könne sich nun um die neue Wildcard bewerben, teilte der federführende NDR am Montag mit. Nach Musiker Adel Tawil ruft nun Andreas Bourani ("Auf uns") junge Künstler dazu auf, ihr YouTube- Video auf der Internetseite www.Unser-Song-fuer-Oesterreich.de hochzuladen. Teilnehmen könnten Solosänger und Bands, entweder mit eigener Komposition oder mit einem Lieblingssong.

Zehn Kandidaten treten am 19. Februar 2015 in Hamburg in einem Clubkonzert auf, bei dem das TV-Publikum über die Wildcard entscheidet. Der Sieger treffe beim Vorentscheid (5. März) in Hannover auf sieben national bekannte Künstler, berichtete der NDR.

Conchita Wurst ("Rise Like A Phoenix") hatte mit dem Sieg in Dänemark den ESC nach Österreich geholt. Das Finale 2015 steigt am 23. Mai in Wien. Sämtliche deutsche ESC-TV-Shows moderiert Barbara Schöneberger.