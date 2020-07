Song Contest kommt ORF teurer als geplant

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz meinte dazu, es gebe innerhalb des Budgets Verschiebungen. Er geht aber auch davon aus, dass sich die Kosten für den ORF am Ende im vorgegebenen Bereich befinden werden. Die Situation wird dadruch erleichtert, dass die Einnahmen aus Kartenverkäufen, laut Wrabetz, schon jetzt über jenen des letzten Song-Contests liegen, obwohl noch nicht alle Karten in den Verkauf gegangen sind. Dies zeige auch den besonderen Stellenwert, den ein Song Contest in Wien habe.