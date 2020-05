Social-Media-Rolle in Wahlen wird überschätzt

deDie Wirksamkeit von politischen Kampagnen über soziale Medien ist in den USA eine völlig andere als in Europa und in unseren Breiten. In Deutschland will "nicht einmal jeder fünfte Wahlberechtigte von Parteien und Volksvertretern" via Facebook oder Twitter angesprochen werden, eruierte das Politikforschungsinstitut dimap im Auftrag der Axel Springer Akademie und der Initiative ProDialog. Aus dieser Befragung geht ebenso hervor, dass "61 Prozent der potenziellen Wähler soziale Medien gar nicht nutzen".