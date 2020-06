So angelt man sich einen Millionär

Johanna Setzer mag es authentisch. Die erste Folge ihrer Millionärs-Verkupplung-Show stellte sie Journalisten in einer Hummer-Limousine vor. Stilecht und mit Augenzwinkern gibt sich auch die Sendung selbst. Der Vorspann zeigt den Boiler eines Luxusschlittens, dazu ist eine Melodie zu hören, die an "Dallas" erinnert, während im Hintergrund die Liebeshungrigen mit dem dicken Konto vor einem Southfork-Ranch-Lookalike und auf Wasserskiern zu sehen sind. Und dann sagt Johanna Setzer: "Diese Sendung wird Leben verändern."

Die Idee des (vermeintlich) Einsamen, der sich via TV auf die Suche nach der Traumfrau begibt, ist nicht ganz taufrisch. Doch das Puls-4 -Liebeswerben unterscheidet sich von vielem bisher Dagewesenen, weil sich der Privatsender an der heiklen Grenze der fröhlichen Albernheit bewegt, ohne allzu tief abzugleiten. Rührung und Fremdschämen in richtiger Balance.





"Millionär sucht Frau" erzählt von drei Begüterten auf der Suche. Trotz gut gepolstertem Konto hat angeblich keiner der Herren bisher die Richtige gefunden. Setzer ortet ein "Anspruchsproblem": "Wenn einer gewisse Vorstellungen hat, ist es schwer." Wahlösterreicher Roger Rankel hat in der Tat gewisse Vorstellungen: Eine, die ihre Bewerbung nicht mit der Hand unterschreibt, kann ihn gleich vergessen. Der Selfmade-Millionär lebt unter anderem im Sisi-Schloss Possenhofen und seine perfekte Frau hat neben der schweren Aufgabe einer eigenen Unterschrift eine weitere Hürde zu bewältigen: Sie muss von Rankels Mutter und von seiner 12-jährigen Tochter akzeptiert werden. Optisch soll sie auch was hermachen, nebenbei auch beruflich erfolgreich sein. Und trotzdem mit einer "weichen, weiblichen" Seite punkten. Zu einer Kandidatin wird er später sagen: Er bewundere ihren Mut, sich für ihn beworben zu haben. Um beim Dallas-Vergleich zu bleiben: Rankel wäre wohl der J.R. der Sendung.