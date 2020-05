Smartphones kurbeln mobile Web-Nutzung an

at, int17,4 Prozent der von der ÖWA für Juli 2013 erfaßten Internet-Nutzung werden über mobile Endgeräte generiert. Damit liegt der österreichische Markt in diesem Nutzungssegment auf dem gleichen Niveau wie es weltweit in dem Monat herrschte. Österreich liegt hier deutlich über dem Europa-Niveau von 9,7 Prozent.