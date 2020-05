Sky Österreich auf Wachstumskurs

Sky Österreich steigerte die Zahl der Abonnenten um 7,5 Prozent auf 327.000. Damit hat man die Schwelle von 300.000 Abonnenten schon deutlich hinter sich gelassen. Der Umsatz wuchs um 13 Milliionen auf 144 Millionen Euro.



Hohe Zuwachsraten gibt es auch beim Dienst Sky Go, der seit dem Frühjahr allen Sky-Kunden gratis zur Verfügung steht. Die Kundenlogins in Deutschland und Österreich wuchsen bei Sky Go im Vergleich zum ersten Halbjahr 2013 um 72 Prozent auf 28,7 Millionen.



Keine konkreten Zahlen gibt es vorerst zum On-Demand-Dienst Snap by Sky. In Erwartung des Markteintritts von Netflix in Deutschland und Österreich hatte man für Snap by Sky jüngst den Kampfpreis von 3,99 Euro ausgegeben, womit man bei der Hälfte des kolportierten Abo-Preises des amerikanischen Stream-Konkurrenten liegt.



In den kommenden Monaten setzt Sky Österreich wie seine Mutter auf die Absicherung des Angebotes bei den in Österreich besonders wichtigen Bereichen Film und Serie sowie beim Live-Sport, der in Deutschland eine größere Rolle spielt. Weiters forciert werden die Service-Qualität sowie technische Innovationen. So wird man sich noch intensiver beim Thema Ultra-HD engagieren.