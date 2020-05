Sky bringt Zombies nach Wien

Siebensterngasse

Österreich

Zombies

Wer sich zur Straßenbahnstation/ Ecke Kirchengasse im 7. Bezirk wagt, erlebt am Dienstag und Mittwoch die innoch nie dagewesene Verbindung der realen Welt mit den digitalen Inhalten aus der Serie "The Walking Dead". Durch die Überlagerung von zwei Videos entsteht dabei das Gefühl, als würde das, was man am Screen bei der Haltestelle sieht, tatsächlich in der Realität stattfindet und das ist gruselig:aus der Serie treiben nämlich ihr Unwesen.

Walter Fink, Director Marketing Sky Österreich: „Mit dieser in Österreich noch nie stattgefunden Aktion tritt Sky einmal mehr die Beweisführung als Innovationssender Nr.1 an. Wir wecken Emotionen und erzählen auf neue Art und Weise Geschichten zu spannenden Themen, in diesem Fall zu ,The Walking Dead'.“

Fans oder einfach nur Neugierige können am Dienstag und Mittwoch zwischen 10h und 18h mit Ihrem Smartphone ihre Erlebnisse aufnehmen und mitteilen #SkyTWD.

Die neue 5. Staffel 5 läuft übrigens ab 13. Oktober und damit einen Tag nach der US-Ausstrahlung auf Fox (via Sky) und Sky Go.

Facts:

Aktion: Scary Shelter by Sky / Zombies in Wien

Ort: Straßenbahnhaltestelle, Siebensternplatz, Siebensterngasse/Kirchengasse; 1070 Wien

Aktionszeitraum: 7. - 8. 10., 10 - 18 Uhr