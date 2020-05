Ski Challenge 13, die Freude am Rasen

at, de, ch, frEin "Klassiker" aus der österreichischen Game-Produktion, die Ski Challenge 13 von Greentube, geht in die neue Saison. Gefahren wird grundsätzlich in den Alpen-Ländern Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Auf dem Programm der E-Sports-Rennserie stehen die Strecken und Rennen in Gröden, Bormio, Wengen, Kitzbühel und Schladming.