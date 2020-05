Sidos Buße für den Bildungsauftrag

Nein, er war nicht in Sackleinen gekleidet – aber für einen Rapper ist auch eine graue Kapuzenjacke ein adäquates Büßergewand . Als der Berliner Hip-Hop-Star Sido am Freitag in diesem Aufzug vor Publikum und Jury der ORF-Show „Die Große Chance“ trat, war der Höhepunkt einer Inszenierung erreicht, die wohl auch die politischen Attacken gegen die Rundfunkanstalt besänftigen sollte: Auf Sidos Attacke gegen Society-Reporter Dominic Heinzl, seine darauf folgende „Suspendierung“ und die Rehabilitation durch TV-Direktorin Kathrin Zechner hagelte es Kritik an Abweichungen vom öffentlich-rechtlichen Auftrag des ORF.

Sidos Bußgang am Freitag war hingegen fast Bildungsfernsehen: „Ich möchte nicht, dass das irgendjemand als Beispiel für sein Leben nimmt“, erklärte der 31-Jährige, der bekräftigte, dass ihm die Sympathiebekundungen seiner jungen Fans für die Attacke „große Sorgen“ gemacht hätten. „Es wurde kein Problem gelöst durch diese Schlägerei, es sind nur Probleme dazugekommen“, sagte Sido.