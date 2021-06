Sichtbarkeitsgarantie für Werbe-Inventar

Guaranteed Viewable also garantiert sichtbar sind die Werbemittel jener Kampagnen, die über die privaten, programmatischen Marktplätze von Adform gehandelt werden. Und nur das digitale Werbe-Inventar das sichtbar und somit in der Wahrnehmung - bewußt oder unbewußt - von Konsumenten auch auftachte, soll bezahlt werden. An diesem Prinzip der Kampagnen-Auslieferungseffizienz und Werbe-Effektivität führt derzeit kein Weg vorbei. Um damit zum Return-on-Investment von Kommunikationsmaßnahmen beizutragen.

Bei Adform ist die Sichtbarkeitsgarantie als die Erfüllung der minimalsten von IAB und dem Media Rating Council ( MRC) definierten Sichtbarkeitskriterien für Werbemittel definiert. Das soll den Wert von Werbe-Inventar, -Mittel und -Ertrag steigern. Wovon sowohl Werbeträger also Publisher wie markenführende Unternehmen profitieren, die Media-Leistungen programmatisch einkaufen und auf die von Umfeldern abhängende Brand Safety - auch als Umgebungssicherheit zu benennen - bestehen.