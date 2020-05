Shpock macht Theater

atShpock erweitert das Sortiment der App um Theaterkostüme, Kleider, Anzüge und Accessoires im Stil der 1950er- bis 70er-Jahre, denen Film- und Bühnenerfahrung in den Fasern steckt. Dieses Angebot wird möglich, da sich das Kostümhaus Wien seit 10. Juni 2013 von seinem gesamten Fundus an Vintage-Teilen und Bühnenkostümen trennt. 50.000 Stück dieser Ware suchen neue Besitzer. Shpock beteiligt sich an diesem Abverkauf und übernimmt den mobilen Vertrieb.